3月をもって解散した元女性アイドルグループ、＃ババババンビの小鳥遊（たかなし）るい（28）が16日までにXを更新。所属事務所ゼロイチファミリアに社員として入社したことを報告した。事務所公式サイトでは、新たなアイドルプロジェクト「NEW COLORS PROJECT」の発足を発表するとともに、小鳥遊がそのプロデューサーに就任したことを報告。「6年間の活動を通じて、アイドルとしての喜びだけでなく、グループ運営、メンバー育成、