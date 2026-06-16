グラビアアイドル水沢あおが15日、インスタグラムを更新。衣装姿をアップした。水沢は「衣装すごいて」とコメントし、素肌の上から黒いジャケットを羽織った姿を投稿した。ジャケットからは大胆に美谷間を露出させている。この投稿にフォロワーからは「こんなんハリウッドセレブやん」「ノーブラ？」「ドキドキだよ」とコメントが寄せられている。水沢は2月28日生まれ。身長170センチ、スリーサイズはB89−W63−H95センチ。