グラビアアイドル日向葵衣（33）が15日までにインスタグラムを更新。水着姿をアップした。日向は「本日の現場にて見覚えのあるスタジオさん」とつづり、横向きでしゃがんだ姿を投稿。日向はゴールドのビキニを着用しており、横からたわわなHカップバストをチラ見せさせている。この投稿にフォロワーからは「綺麗な横パイ」「下、履いてますか？」「眼のやり場に困る」とコメントが寄せられている。日向は93年2月10日生まれ。スリ