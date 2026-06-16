バスト100センチのグラビアアイドル未梨一花（27）が15日までにインスタグラムを更新。ビキニショットをアップした。未梨は「WHIP撮影会ありがとうございました！」と参加者へ感謝を伝え、たわわなバストがあふれそうなビキニショットを投稿した。この投稿にフォロワーからは「半端ないボリューム」「美ボディすぎる」「鼻血出そう」とコメントが寄せられている。