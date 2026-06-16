１６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、安（早坂美海）の結婚話が三転する。安は、瑞穂屋で出会った槇村の兄・宗一（上杉柊平）との結婚を望み、シマケン（佐野晶哉）の尽力もあり、両家顔合わせまで進んでいた。だが、よく知らない家の“奥さま”になるよりも、実家で奥さま業をした方が理にかなっている…という結論にいたり、宗一との縁談は断りたいと言い出す。弟から安の考えを聞いた宗一は、改めて