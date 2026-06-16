タレントRIKACO（60）が15日、インスタグラムを更新。愛犬の16年前の写真を公開した。黒い子犬の写真を投稿し、「生まれてまも無い16年前のノア可愛い」「今はおじーさんだけどなお可愛い」「愛おしい」とつづり、その成長の記録をアップした。愛犬の近況についても記し、「今日は落ち着いてご飯も少し食べたよ」「皆んな応援有り難う」。さらに「現在16歳と3か月」とも書き込んだ。これに、フォロワーからは「少しでもご飯食べれ