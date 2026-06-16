タレントのヒロミ（61）が、9日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に生出演。開催中のサッカー FIFAワールドカップ2026を巡り、共演者に“指摘”する場面があった。【画像】ケイスケホンダと名コンビ！日本vsオランダを実況した小宮山晃義アナのプロフィール番組では日本時間の16日早朝に行われた日本とオランダの一戦について伝えた。ヒロミは「朝から見ましたけど、一夜にしてスターが生まれる。でも、スターは一人だ