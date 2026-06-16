ロッキーズ戦に先発したカブスの今永昇太＝15日、シカゴ（AP＝共同）【シカゴ共同】米大リーグは15日、各地で行われ、カブスの今永はシカゴでのロッキーズ戦に5勝目を懸けて先発し、二回まで無失点。右膝の違和感を訴えていた鈴木は「4番・指名打者」で2試合ぶりに出場し、第1打席は空振り三振だった。ドジャースの大谷はレイズ戦に「1番・指名打者」で出場。