「ドジャース−レイズ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が１７日（日本時間１８日）のレイズ戦先発に向けて、試合前に入念なキャッチボールで調整した。通例だった登板日２日前のブルペン投球は行わなかった。約２０分、最長で４０ｍの距離でキャッチボール。最後は投本間の距離で捕手役を立たせた状態で投げていた。ロバーツ監督はこの日の試合前の会見で、左膝の状態が心配されている大谷翔平投手の次