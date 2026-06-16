ものまねタレントりんごちゃんが15日までにインスタグラムを更新。近影をアップした。りんごちゃんは「ご褒美あいしゅ#TBS #熱狂マニアさん！#ドンキ#ダイエット」とつづり、ソフトクリームを手にした姿や、料理の写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「ほんまに痩せて綺麗になって」「また痩せたね」「どんどん可愛くなって羨ましいなぁ〜」とコメントが寄せられている。りんごちゃんはTBS「熱狂マニアさん」に出演。1