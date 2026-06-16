B52戦略爆撃機の墜落を受け、エドワーズ空軍基地周辺から立ち上る黒煙＝15日/ALERTCalifornia/ UC San Diego via CNN Newsource（CNN）米空軍のB52戦略爆撃機が15日午前、カリフォルニア州ロサンゼルス北東部のエドワーズ空軍基地を離陸直後に墜落し、乗員8人が死亡した。同基地が発表した。墜落したB52ストラトフォートレスは通常の試験飛行中で、現地時間の午前11時20分に離陸した。現在は機体などの回収作業に移行しているとい