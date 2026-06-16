「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが15日、自身のインスタグラムを更新。宮城県を訪れた様子を投稿した。「宮城県最高松島最高」と題し、日本三景の宮城・松島で白と黒のピチピチTシャツショットを公開。「牡蠣の食べ放題って、このご時世にまだ存在してたんですか！？雰囲気がどこか地元に似ていてなんだか居心地が良かったのですが、グルメまで強いなんて仙台、大好きになりました」とつづり、名