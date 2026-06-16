高松東警察署 香川県三木町の駐車場で知人男性に暴行を加えてけがをさせたとして、高松市に住む指定暴力団六代目山口組傘下組織の組員の男（27）が16日、傷害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は5月30日午後11時ごろから31日午前0時ごろまでの間、三木町の商業施設の駐車場で、香川県内に住む男性（21）に対し、手で顔を複数回殴ったり、木刀のようなもので頭や背中などを複数回殴ったりする暴行を加え、頭や