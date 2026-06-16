サッカー女子日本代表MF長谷川唯（29＝マンチェスター・シティ）が16日までに自身のインスタグラムを更新し、女子日本代表DF清水梨紗（30＝リバプール）と米国でのFIFAワールドカップ（W杯）日本ーオランダ戦を観戦したことを明かし、2ショットを披露した。ストーリーズにスタジアムで背番号22の日本代表ユニホーム姿で並ぶ自身と清水の2ショットをアップ。試合は2−2のドローだっただけに「2回も追いついて、すごい試合だった