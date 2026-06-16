関電不動産開発は１５日、関西電力本店（大阪市北区）の東隣に建設を予定するオフィスビルの起工式を開いた。関電、ダイビルと進めてきた「中之島三丁目共同開発」プロジェクトの一環で、２０２８年１１月の完成を見込む。約３０年にわたる開発の総仕上げとなる。新設するビルは地上８階建て、延べ床面積は約１万平方メートルで、関電やグループ企業が入居する。外観や内装に木材を多用し、周辺にはサクラやモミジを植えて景観