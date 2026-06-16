◇ナ・リーグカブス−ロッキーズ（2026年6月15日シカゴ）カブスの今永昇太投手（32）が15日（日本時間16日）、本拠地でのロッキーズ戦に先発登板し、2回に一塁走者を「けん制」でアウトにする芸術的技術を披露した。1−0の2回2死から7番マッカーシーに二塁内野安打を許したが、次打者キャロスのときに、サッと左腕をスリークオーター気味に振って一塁にけん制。帰塁が遅れた走者をアウトにした。ロッキーズ側が「チャレ