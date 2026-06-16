【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、建国250年を迎える独立記念日の7月4日に首都ワシントンで「最も壮大なトランプ集会を開く」と交流サイト（SNS）で発表した。数百人の軍楽隊や儀仗隊を動員し、基調演説を行う。国の重要な節目の日を自身の政治イベントに利用することに批判も出そうだ。祝賀行事は「米国への賛辞」と銘打ち、リンカーン記念堂からワシントン記念塔にかけた一帯で開催。米軍による航空ショーや「史上