All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、嵐に関するアンケートを実施しました。その中から、相性がいいと思う嵐のメンバーランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：相葉雅紀＆二宮和也／72票ジャニーズ事務所の入所時代からの長い付き合いであり、ファンの間でも“にのあい”の愛称で親しまれるコンビ。お互いの空気感を知り尽くした気心の知