社内の空気を効率的に排出昨今では、中東情勢の悪化により燃料価格の高止まりが続いていますが、そうした事情により燃料代を少しでも抑えようと、燃費に影響するカーエアコンの使用を控え、代わりに窓を開けて走行するドライバーも少なくはないでしょう。こうした節約志向が強まる中で、クルマのサイドウインドウ上部に取り付けられる「ドアバイザー」という部品の価値が、静かに見直され始めています。【画像】超カッコイイ！