きょう未明、山形県酒田市の住宅に侵入したとして、57歳の自称・無職の男が現行犯逮捕されました。 住居侵入の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称・酒田市亀ヶ崎3丁目の無職の男（57）です。 警察によりますと、男は16日の午前1時前、正当な理由がないのに酒田市内に住む60代男性の住宅に侵入した疑いが持たれています。 住人が侵入した男を発見して110番通報し、その後現場に駆け付けた警察官が、事実を確認のうえ午前1時半すぎ