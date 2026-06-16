通貨当局、利上げと単独介入だけでは円安阻止を楽観視せず 6月16日、日銀は2025年12月以来の利上げを決めると見られている。普通、日銀の利上げは円買い要因だが、すでに織り込まれていることなどから、利上げが決まっても円高になるとの見方は少ない。実際、前回、2025年12月に日銀が利上げを決めた後も、米ドル／円は154円台から157円台へ、逆に米ドル高・円安となった（図表1参照）。では今回も、予想通りの日銀利上げでも、為