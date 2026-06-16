JRによりますと、６月１６日（火）、JR姫新線・佐用駅～津山駅間で、昼間時間帯に線路設備の集中工事を実施するということです。 このため、次の列車は【佐用駅～津山駅間】で一部列車の運転を取り止めます。 ※運休区間のバス及びタクシーによる代行輸送は行わないということです。 ●運転を取り止める列車●《６月１６日》【佐用⇒津山方面】・佐用駅（１１時０４分発）⇒普通津山行き（１２時０３分着）