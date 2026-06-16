モデルでタレントの長谷川理恵（52）が16日、自身のインスタグラムを更新。6月12日午前0時15分に愛犬の謝謝（シェイシェイ）が旅立ったことを報告した。【写真】「私のバディ」“謝謝”の写真を添え別れを報告長谷川は「最愛のバディ謝謝が旅立ちました」と書き出し、「6月12日午前0時15分、20歳3ヶ月。最期の最期までかっこいい子でした」と愛犬との別れを伝えた。謝謝について、「モヒカンなロックな一生でした」と振り返