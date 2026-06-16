【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は15日、来月開かれるドラフト会議の指名候補が実技のアピールや身体検査を行う「ドラフトコンバイン」の参加者を発表し、昨秋にプロ野球のドラフトでソフトバンクから1位指名を受けた佐々木麟太郎（スタンフォード大）や、オリックス6位指名の石川ケニー（ジョージア大）が名を連ねた。23〜26日にアリゾナ州フェニックスで開催され、大学生195人、高校生140人の計335人が集まる予定。同機