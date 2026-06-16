日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１６日、サッカーＷ杯北中米大会でオランダとの初戦をドローとして勝ち点１を挙げた日本代表について報じた。番組では日本代表の練習拠点である米テネシー州ナッシュビルから山本紘之アナウンサーが中継出演。練習会場内のメディアセンターや選手らの話を聞けるミックスゾーンなどを映像とともに紹介した。スタジオには元日本代表の松井大輔氏が出演。山本