メーガン妃は週末に麻雀を楽しむという意外な趣味を持っており、彼女の「麻雀仲間」にケリー・マッキー・ザイフェンという新たなメンバーが加わった。英紙デーリー・メールが１５日報じた１９世紀の中国が発祥とされる戦略型マインドスポーツである麻雀はここ数年、米国で大流行しており、メーガン妃は親しい友人たちと長年麻雀を楽しんでいるという。メーガン妃は、自身のライフスタイル番組「ウィズ・ラブ、メ―ガン」のエ