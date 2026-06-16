タレントの加藤紗里（３５）が意外な資格を持っていることを明かし、反響を呼んでいる。１６日までにインスタグラムで「土曜日に埼玉県の保護犬団体のボランティア活動にお邪魔させていただきました」と書き始め、「あんまりメディアでは言ったことがなかったけど、実は紗里トリマーとドッグトレーナーの資格を持ってるくらいわんちゃんが大好きです」と告白。「みんな可愛くていい子たちで癒されました」と続け、犬を抱えた