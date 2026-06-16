三内丸山遺跡の分析で最近判明した縄文農耕の始まりのきっかけとは 土器が発明され、食糧加工、保存技術が改善されると定住生活が可能となり、集落が営まれるようになりました。これは最近になってわかってきたことです。 定住生活が始まると周辺の自然環境に手を加え、種子を選択して栽培するようになりました。栗や稗ひえの栽培をしたことが三内丸山遺跡の土壌採取、花粉分析でわかっています。これを選択栽培（半農業）と言