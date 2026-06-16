岡田将生、土居志央梨 演出家・加藤拓也の英国デビュー作が、装いも新たに日本へ上陸する。2027年１月、東京芸術劇場シアターイーストで舞台『移民』の上演が決定した。 出演には、数々の主演作を持つ岡田将生と、NHK連続テレビ小説『虎に翼』で脚光を浴びた土居志央梨が名を連ねる。本作は、2024年に梅田芸術劇場と英国チャリングクロス劇場の共同企画としてロンドンで初演された『One Small Step』を、日本版とし