１６日の東京株式市場は売り買い交錯でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２８円安の６万９２８８円と小反落。 前日の欧州株市場は高安まちまちながら、ストックス・ヨーロッパ６００指数は２月２７日以来となる最高値を更新した。米国株市場でもＮＹダウが３連騰で７営業日ぶりに最高値と気を吐いている。東京市場ではここＡＩ・半導体関連を中心に目先リスクオンへの傾斜が目立つ。米国とイランの