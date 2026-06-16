ドル円理論価格1ドル＝160.38円（前日比+0.06円） 割高ゾーン：160.63より上 現値：160.25 割安ゾーン：160.13より下 過去5営業日の理論価格 2026/06/15160.32 2026/06/12160.25 2026/06/11159.62 2026/06/10159.64 2026/06/09159.25 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動