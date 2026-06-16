金融政策決定会合に出席するため、日銀本店に入る内田真一副総裁＝16日午前（代表撮影）日銀は16日、金融政策決定会合を開いた。物価や景気を調節する政策金利を現行の0.75％程度から1.0％程度へ引き上げることを議論。1995年以来31年ぶりの高水準となる。原油価格が高止まりする中、物価が想定以上に上昇する懸念は強い。利上げを決めれば昨年12月以来、4会合ぶり。植田和男総裁は入院しており欠席した。政策金利変更を総裁不