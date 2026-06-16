トランプ米大統領＝5月（ゲッティ＝共同）【ワシントン、エビアン共同】米政府高官は15日、米国とイランの双方が戦闘終結に向けた覚書に署名したと記者団に明らかにした。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡について、覚書に基づき60日間は通過する船舶に無料で開放されると説明。近く覚書の詳細を公表する見込みで、今週後半に技術的な協議を始めるとした。19日にスイス・ジュネーブで正式な式典が開かれ、バンス米副大統領が出