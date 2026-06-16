櫻井翔（44）が、キャスターを務める日本テレビ系「news zero」（月〜金曜午後11時）の15日の放送で、沖縄・名護市の辺野古沖の船舶事故で亡くなった同志社国際高2年（当時）の武石知華さんの遺族にインタビューした様子が放送された。櫻井は「今年3月、沖縄県辺野古沖で起きたボート転覆事故。武石知華さん、17歳が亡くなりました。事故から明日で3カ月。私たちは知華さんの家族にお話を聞きました」と、VTRを導入した。VTRでは櫻