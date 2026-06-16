6月13日（土）に『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』の2時間スペシャルが放送された。今回は11歳で建築塾に通う“間取り図博士ちゃん”こと中曽根一花ちゃんと、さまざまな変わった家を見ていく展開に。すると“ある理由”から自宅の扉をほぼなくした夫婦の家が登場した。【映像】間取り図博士ちゃんが変わった家を続々紹介！今回は“間取り図博士ちゃん”こと一花ちゃんと、一風変わった住宅を見ていく展開に。すると、