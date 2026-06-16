ジーデップ・アドバンスが寄り付き大口の買い注文に商いが成立せず、カイ気配スタートで底値圏から急浮上に転じている。人工知能（ＡＩ）領域でハード・ソフト（ソリューション）両分野の開発を手掛けるが、業績は絶好調に推移している。米半導体大手エヌビディア＜NVDA＞のエリートパートナーとして存在感を示すほか、マクニカホールディングスと連携してＡＩロボットの開発支