ｔｒｉｐｌａは底堅い。１５日の取引終了後、２６年１０月期第２四半期累計（２５年１１月～２６年４月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の３４億９３００万円から３５億１００万円（前期比３６．１％増）、営業利益予想を７億５５００万円から８億２２００万円（同５８．２％増）、最終利益予想を５億１０００万円から６億１００万円（同１９．９％増）に引き上げており、