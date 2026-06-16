ＨＵＭＡＮＭＡＤＥが軟調推移。同社は１５日の取引終了後、２７年１月期第１四半期（２～４月）の単独決算を発表。売上高は４２億９９００万円、経常利益は１１億９８００万円となった。決算説明資料によると、前年同期と比較して売上高は５９．６％増、経常利益は７０．７％増となった。大幅な増収増益となったことを材料視した買いが先行したものの、利益確定売りに押されて軟化した。 ヒュマメイドはアパレルブ