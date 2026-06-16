進学会ホールディングスは大幅高で３日ぶりに反発している。１５日の取引終了後に、株主優待制度の変更を発表したことが好感されている。現行制度では１００株以上を保有する株主を対象に３０００円相当の同社施設の利用割引券と５００株以上を保有する株主に対しては追加でＱＵＯカード１０００円分を提供しているが、２７年３月末日時点の株主から５００株以上を保有する株主に対するＱＵＯカードの金額を保