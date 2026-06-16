viviONは、新たなVTuberグループ『ゆうぎり高校』を設立し、5人のVTuberがデビューすることを発表した。初配信は6月19日午後7時より各メンバーのYouTubeチャンネルにて実施される。 （関連：【画像あり】ゆうぎり高校デビュー配信リレーのスケジュールとメンバー5人のソロカット） 『ゆうぎり高校』は、「おもしろければ、好きをつらぬけ！」をモットーとするVTuberグル