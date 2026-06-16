免疫生物研究所がカイ気配で始まる人気。前日に続く上値追いで大底圏からの離脱を鮮明としている。抗体作製技術に強みを有するバイオベンチャーで、研究用試薬や診断薬の製造販売に強みを発揮する。遺伝子組み換えカイコの研究開発でも先行し、化粧品分野への応用で実績をあげている。 １５日取引終了後、抗ＨＩＶ抗体のＧＬＰ準拠非臨床毒性試験がすべて順調に進行していることを開示、これを材料視する形で投資資金