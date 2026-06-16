[6.15 W杯H組第1節 サウジアラビア 1-1 ウルグアイ]北中米W杯は現地時間15日、H組第1節のサウジアラビア代表対ウルグアイ代表を行い、1-1で引き分けた。21日に行われる第2節でサウジアラビアはスペイン、ウルグアイはカーボベルデと対戦する。3大会連続7回目の出場となるサウジアラビアと5大会連続15回目の出場となるウルグアイによる一戦。立ち上がりからボールを保持するウルグアイが前半5分、DFマティアス・ビーニャのパス