アメリカとイランの戦闘終結合意を受け、日経平均株価は史上初の6万9000円を突破しました。広島の反応を取材しました。アメリカのトランプ大統領は、日本時間の15日朝、SNSで「イランとの合意が成立した」と発表しました。ホルムズ海峡の無償開放と、アメリカ海軍による封鎖の即時解除を承認するとしています。広島市中区の「ひろぎん証券」では、6月15日朝から個人投資家を中心に問い合わせが殺到。職員が対応に追われまし