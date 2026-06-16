愛媛県の中村時広知事は１５日の定例記者会見で、県が開発した高級柑橘（かんきつ）「紅プリンセス」の苗木などが中国の業者に流出した恐れがあるとし、実態把握を進める考えを示した。農林水産省と協力して調査し、事実であれば業者側に栽培の差し止めなどを求める方針。県によると、紅プリンセスは県の登録品種のため、種苗法で栽培は県内に限られ、県外への種苗の持ち出しが禁じられている。しかし、種苗を扱う中国のサイト