バンダイスピリッツは、『ウルトラマンネクサス』より「【抽選販売】S.H.Figuarts ダークザギ」(9,900円)の2次販売を行う。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」での抽選販売で、受付期間は2026年6月16日(火)16時〜2026年6月25日(木)23時となっており、2026年6月下旬当選発表、2027年2月発送予定。2027年2月発送予定「【抽選販売】S.H.Figuarts ダークザギ」(9,900円)「ノア」を模して造られた人造巨人、邪