北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。列島に熱狂を呼んだ激闘。その注目度に伴い、選手の身の回りの情報についても関心を呼んでいる。その一人が、FW上田綺世の妻でモデルの由布菜月さん。2022年2月に結婚することを2人でインスタグラムで公表。今年4月には第1子となる女児を出産したばかりだ。得