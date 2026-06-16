発売前から大きな話題を集めていた【ミスタードーナツ】の新作。店舗によっては、売り切れが続出するほどの人気ぶりのようです。今回は、実際に食べてみた感想を交えながら「最新ドーナツ」の魅力をレポートします。 話題のドーナツをチェック！ こちらは、もっちゅり食感を楽しめる期間限定ドーナツ「もっちゅりん」です。去年に続いての販売となる今年も、発売前から注目度が高く