フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は１６日、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組で日本代表が２１日（日本時間）の次戦でチュニジア代表と対戦することを報じた。番組はサッカー解説者の永島昭浩氏を取材。チュニジア戦の勝利ポイントを「勝ち点取らないというのは、立ち上がりから非常に集中力が高いと思うので、（相手の）チーム力が落ちるような戦い方をしたいと思いますね」と解説した。続け