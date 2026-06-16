Photo by 鈴木千佳8月23日に東京・吉祥寺のRinky Dink StudioおよびWARPで開催される新興国産ギター＆ベースメーカーにスポットを当てた展示会＆ライブイベント＜PLAY CATCH -village-＞に、田渕ひさ子の出演が発表された。＜PLAY CATCH -village-＞は、世界的にも評価の高い国産ギター／ベースブランドや個人工房、ルシアーが全国から集結する新イベントで、会場となるRinky Dink Studioではスタジオを一棟貸し切り、来場者が気に