フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は１６日、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組で日本代表と次戦で対戦するチュニジア代表がラムシ監督を解任されたと複数のメディアが報じたことを伝えた。番組では「日本と同じグループＦのライバルチームに激震です。次に戦うチュニジア代表の監督が解任されたと複数のメディアが報じました」と伝えた。大きな理由の一つがチュニジアが初戦のスウェーデン戦で